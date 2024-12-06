«Хвастовство Запада»: Лавров рассказал о новом ультиматуме для России

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 15 0

Сергей Лавров рассказал о новом ультиматуме для России

Фото, видео: 5-tv.ru

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США надеются уговорить РФ действовать по плану Зеленского*.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, что хвастовство Запада и желание предъявить ультиматум России не помогут победить нацистский режим на Украине.

«Западники провели несколько серий встреч, конференцию в Копенгагене, саммит в Бергенштоке. Хвастаются, что в первой половине следующего года созовут еще одну конференцию и на нее на этот раз «любезно пригласят» Россию. И, мол, тогда России будет предъявлен ультиматум. Все это на полном серьезе повторяется по различным конфиденциальным каналам», - рассказал Лавров.

Также он подчеркнул, что новый план по вводу Украины в НАТО с вытеснением России с украинских территорий только укрепит и без того бедственное положение русскоговорящих граждан. Ведь они ожидают фактического ухода, без дальнейших возможностей вмешаться.

У Запада остается желание заставить Россию следовать плану Зеленского*, который они транслируют по различным открытым и закрытым «каналам».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров рассказал Карлсону, как США и РФ передают информацию о ядерных ударах. 

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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