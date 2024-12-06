«Браслет сняли»: рэпера Гуфа отпустили под подписку о невыезде

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 31 0

Рэпера Гуфа отпустили под подписку о невыезде

«Браслет сняли»: рэпера Гуфа отпустили под подписку о невыезде

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Долматов в данный момент находится в реабилитационной клинике.

Рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

При этом электронный браслет с рэпера сняли, подтверждает юрист.

«Да. Ранее был установлен запрет определенных действий. Сейчас подписка о невыезде. Браслет действительно сняли», — говорит Жорин.

Долматов в данный момент находится в реабилитационной клинике. Туда он попал после инцидента в подмосковном банном комплексе. Курс лечения рассчитан на 28 дней. 

Известно, что в ночь на 23 октября музыканта задержали за драку с братом владельца комплекса, который оказался сотрудником полиции. Было возбуждено уголовное дело.

Позже 25 октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал в отношении рэпера меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гуф анонсировал прощальный тур. Громкое заявление артист сделал на своем концерте в Москве. Так же в ходе выступления он предложил своей девушке пожениться.

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«Браслет сняли»: рэпера Гуфа отпустили под подписку о невыезде

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