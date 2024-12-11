Владимир Путин провел ежегодное заседание с членами СПЧ

О том, что решающие события для укрепления суверенитета и безопасности России сейчас происходят как раз на линии боевого соприкосновения, сегодня говорил Владимир Путин на заседании по развитию гражданского общества и правам человека.

Такие встречи глава государства проводит ежегодно, чтобы обсудить самые насущные проблемы. У кого-то это трудности с жильем, у других — недостаточный заработок. Социальные вопросы всегда приоритетные. Их решение сейчас особенно важно на наших новых территориях. Все детали — у корреспондента «Известий» Максима Приходы.

«Приветствую вас и поздравляю с Днем Защиты прав человека», — заявил Владимир Путин.

Это давняя традиция — встречаться с участниками совета по правам человека именно в этот день. Но и в оставшиеся 364 дня в году работа по направлениям, которые намечаются на таких собраниях, не прекращается.

«Гражданское общество России показывает сейчас свою зрелость, патриотизм, умение сплотиться вокруг общих ценностей и целей», — отметил российский лидер.

Именно с СВО связаны первые несколько тем. Например, о пропавших без вести. Судьбы наших бойцов установить было бы гораздо проще, если бы они в обязательном порядке сдавали ДНК-тесты. Да и социальные вопросы для семей участников СВО пока решены не все.

«Третий год идет война. Третий год. Чтобы не было усталости, надо, чтобы ребята знали, что об их семьях действительно заботятся, а не как у нас — Зою Солдатову выселяют с детьми из служебного жилья. Ее муж добровольно заключил контракт с МО и защищает нашу страну. Такого быть не должно», — заявила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Юлия Белехова.

«Столько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки и ребят, которые жизнью рискуют ради Родины, и членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы», — отметил Владимир Путин.

И каждый такой кейс — президент скрупулезно фиксирует и тут же отдает в работу.

Совет по правам человека — это еще один канал получения информации напрямую от правозащитников и лидеров мнений. Уникальная возможность обратить внимание президента на иногда не самые очевидные проблемы. После таких мероприятий обычно следуют поручения.

Так было, например, с вопросом о медицинской помощи людям, оказавшимся на улице или без документов.

Если уж мы бездомным животным оказываем помощь, то помощь людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, мы помощь оказать обязаны. Если мы сами люди», — отметил российский лидер.

Здесь вообще сплошь неравнодушные. Алексей Мельников, например, постоянно инспектирует условия содержания в СИЗО. Президенту доложил, что в России на сегодня переполнено 22 следственных изолятора в восьми субъектах Российской Федерации. Ведь есть же домашний арест, подписка, залог, в конце концов.

«Говорят, что богатые люди могут откупиться, могут внести залог, а люди с небольшими доходами не могут и будут сидеть», — заявил Владимир Путин.

Говорили и о преступниках, до которых пока дотянуться сложно — о телефонных мошенниках, которые звонят чаще всего с Украины.

«По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия, нам известно. Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак», — заявил Путин.

За прошлый год российские граждане перевели мошенникам 156 миллиардов рублей. В этом году объем махинаций может вырасти в два раза. При этом в день происходит от десяти до 20 миллионов мошеннических звонков. Причем звонящий заранее многое знает о жертве. Всему виной утечки персональных данных.

«Если вам дают скидочную карту, ей было бы достаточно только номера уникального. Все, что с вас просят относительно этой скидочной карты, а именно — „дайте адрес электронной почты, телефон, фамилию, отчество, день рождения, установите наше приложение“ — это все нужно для „втюхивания“ исключительно», — отметил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов.

Отдельным блоком этой двухчасовой беседы шли вопросы школьного образования. Во-первых, с учителей предложили снять бюрократическую нагрузку. Во-вторых, говорили о детях мигрантов, которые должны знать русский язык, чтобы учиться вместе с остальными. Прозвучало предложение вернуть средний балл по аттестату.

«Когда наш народ сражался за свою независимость и за будущее страны, наш противник говорил, что Советский Союз выигрывает на полях сражения благодаря учителям», — заявил российский лидер.

А еще Путин отметил — в русском языке для деятельности членов Совета есть красивое старое слово «заступничество». И то, что беседа проходит в столь конструктивном ключе, значит, что за тех, кому в нашей стране нужна помощь и чьи права нарушены, есть, кому заступиться.