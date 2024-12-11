Россия готова рассмотреть новый обмен заключенными с США

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Такие сделки способствуют улучшению отношений между двумя странами, отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В России заявили о готовности рассмотреть еще один обмен пленными с США

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Кремль готов рассмотреть вопрос об еще одном обмене заключенными с США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Как отметил дипломат, обмены заключенными улучшают отношения между странами. А новое соглашение стало бы «здоровым шагом вперед», особенно с учетом того, что администрация в США скоро сменится. Однако Рябков добавил, что подобные сделки в осуществлении сложные. Они требуют поэтапного подхода с обеих сторон.

К слову, последний масштабный обмен заключенными между Россией, США и другими странами состоялся в августе. Тогда в РФ прибыли восемь заключенных — Роман Селезнев, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин из США, Вадим Красиков из Германии, супруги Анна и Артем Дульцевы с детьми из Словении, журналист Павел Рубцов из Польши, Михаил Микушин из в Норвегии. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин. Москва передала другим государствам 16 человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как президент России Владимир Путин встречал освобожденных россиян.

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