Новак: яблоки с Северного Кавказа полностью заместили польские на рынке РФ

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Вице-премьер рассказал о мерах поддержки отечественных производителей на площадке Национального центра «Россия».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Яблоки с Северного Кавказа полностью заместили на отечественном рынке поставки из Польши. Такое заявление, выступая на площадке Национального центра «Россия», сделал вице-премьер Александр Новак.

Он подробно рассказал о мерах поддержки производителей в условиях высоких ставок по кредитам и назвал ключевые показатели роста экономики.

«В этом году мы ожидаем 3,9%. Это значительно выше, чем темпы роста среднемировых темпов в экономике и в разы выше чем темпы роста развитых стран. Таких как, например, Европа. Поэтому мы наблюдаем, что наша экономика справляется с этими трудностями. У нас по прошлому году рост инвестиций наблюдался, 9,8% составил. В этом году за девять месяцев рост инвестиций — 8,6%, а по году мы ожидаем где-то 7, 8% прироста. Это тоже очень высокие темпы роста», — сказал Александр Новак.

Также Новак рассказал, что дефицит кадров в России достиг полутора миллионов человек. Особенно он ощущается в таких сферах как строительство, транспорт, электроэнергетика, а также ЖКХ. Для решения проблемы правительство подготовило нацпроект.

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