Захарова объяснила, для чего США вводили санкции против Сирии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Захарова: США вводили санкции против Сирии для сохранения влияния на страну

Фото, видео: www.globallookpress.com/Juma Mohammad; 5-tv.ru

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Свою причастность к событиям в стране признает и один из главных союзников Штатов — Израиль.

США вводили санкции против Сирии, чтоб сохранить влияние на страну. Именно это обстоятельство и вызвало недовольство населения социально-экономическим положением. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Что касается Соединенных Штатов Америки, так они целенаправленно вводили санкции в отношении Сирии, сирийского народа на протяжении многих лет, а сейчас говорят о том, что события так или иначе связаны с недовольством народа социально-экономическим положением дел», — отметила спикер МИД.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон сам сформировал подобное положение дел в стране, не посчитав нужным ослабить санкции даже на период пандемии.

Таким образом, отметила дипломат, Штаты старались сохранить свои инструменты влияния на Сирию. Помимо этого, один из главных союзников США — Израиль — без стеснения признается, что также сыграл роль в текущих событиях в Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова назвала неприкосновенность объектов РФ в Сирии приоритетом.

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