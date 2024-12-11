Еще не звезда: «Пальто» из «Слова пацана» рассказал о начале своей карьеры

Он успел попробовать себя не только в кино, но и в музыке.

Актер Леон Кемстач, исполнивший главную роль в нашумевшем отечественном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в беседе с изданием KP.RU рассказал о начале своего творческого пути и реакции на критику.

По словам исполнителя роли хулигана по кличке «Пальто», он не считает себя звездой — юный актер уверен, что его карьера только начинается, так что самые громкие и народно-любимые роли у него еще впереди.

Недавно Леон начал выпускать музыку под псевдонимом Leon — всего за год в шоу-бизнесе юноша успел поработать с легендарным продюсером Игорем Крутым и выпустить собственный музыкальный альбом «Дневник любви». Как признается парень, он совершенно не верил в себя и не подозревал, что у него есть музыкальные способности. Однако продюсер разглядел потенциал и помог реализоваться.

В скором времени Леон планирует начать выпускать к своим песням клипы, а также давать первые концерты. Своей мечтой в плане музыки он назвал совместные песни с Бастой или HammAli & Navai, а вот пользоваться связями своего коллеги по площадке Ярослава Могильникова, которому недавно удалось поработать со всемирно известным рэпером Канье Уэстом, Леон не хочет — за время съемок у них сформировались дружеские отношения, а ставить карьеру выше дружбы — ниже его достоинства.

По словам Кемстача, он здраво относится к критике и не переживает из-за хейта — мнение так называемых «диванных критиков» он пропускает мимо ушей, прислушиваясь лишь к адекватным и конструктивным замечаниям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Кологривый раскрыл свой гонорар.