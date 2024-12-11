«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
Киркоров признался, что боится толпы и темноты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Как оказалось, певцу приходится ежедневно перебарывать свой страх.
Народный артист РФ Филипп Киркоров боится публичных выступлений из-за присутствия большого количества людей. О своей фобии певец рассказал в разговоре с URA.RU.
Киркоров признался, что испытывает стресс перед каждым выходом на сцену.
«У меня с детства — боязнь толпы, большого количества людей. Этот страх у меня до сих пор сохранился. Каждый выход на сцену превращается для меня в жуткое испытание. Перед концертом я всегда стою и думаю: «Когда же это все начнется и закончится!» — рассказывает поп-король.
Однако, когда артист переступает порог сцены, страх внезапно уходит. Поэтому зрители даже не догадываются о его проблеме.
Кроме того, у певца имеется еще одна фобия, преследующая его уже длительное время, — боязнь темноты. В его доме постоянно горит свет, даже в ночное время. Филипп также не может уснуть без светильника.
«Я, кстати, боюсь темноты во всех ее проявлениях. В том числе и людской темноты», — заключил артист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров заставил детей работать.
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