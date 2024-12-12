Международную сеть колл-центров накрыли в Москве

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В Москве завершена крупнейшая операция против международного криминального холдинга Химпром

Фото, видео: 5-tv.ru

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Похищенные деньги направляли на финансирование ВСУ, сообщили в МВД.

В Москве завершена крупнейшая операция против международного криминального холдинга «Химпром». Основные деньги организация зарабатывает на продажах наркотиков на Украине и по всей Европе. Однако в России была открыта сеть колл-центров, через которые мошенники якобы продавали криптовалюту, а на самом деле просто воровали деньги.

Масштабы бизнеса огромные, одних только сотрудников около 500 человек. А все похищенное — это сотни миллионов рублей — аферисты отправляли на Украину. Именно там находятся основные хозяева «Химпрома». И речь идет не о каких-то рядовых драгдиллерах, а о криминальном картеле, существующим под крышей государства. Его лидеры даже получали благодарности лично от главы украинской разведки Буданова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу в нескольких странах, в том числе и в России, ликвидировали крупнейшую международную сеть колл-центров, которые за сутки зарабатывали миллион долларов, в списке их жертв — больше 100 тысяч человек.

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