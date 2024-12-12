Российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 57 0

Российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военнослужащие круглосуточно в боевой готовности.

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили САУ «Krab», артиллерийские орудия и опорные пункты с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения координат целей до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

Цели всегда приходят спонтанно. Но военнослужащие круглосуточно в боевой готовности, тут же занимают места в расчётах и по команде открывают огонь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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