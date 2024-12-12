Блиновская просит Верховный суд снизить выставленный ей миллиард налогов и пени

Блогер Елена Блиновская обратилась к Верховному суду с просьбой отправить ее иск инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) вновь в Арбитражный суд для рассмотрения вопроса о снижении более миллиарда рублей налогов и пени. Об этом сообщило агентство ТАСС, в распоряжении которого оказались документы.

«По налоговому спору Блиновской Елены Олеговны в Верховный суд Российской Федерации подана кассационная жалоба», — отметили в документах.

В своем иске «королева марафонов» попросила верно рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства.

Уголовное дело в отношение Блиновской

Уголовное дело против Елены Блиновской стало сенсацией 2023 года. Блогер узнала о нем быстро и попыталась сбежать через Белоруссию в Казахстан, но была задержана. Она обвиняется в ряде преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления».

Суд отправил Блиновскую в следственный изолятор (СИЗО) до 2 февраля 2025 года. Защитники автора «Марафона желаний», заработавшей баснословные деньги и не захотевшей платить налоги, пытались продать ее имущество, чтобы вернуть деньги государству, сделать это удалось лишь частично. Одна из квартир скандальной знаменитости ушла за 90 миллионов, но в море ее долгов это только капля.

Месяц назад блогера признали банкротом. Иск по этому вопросу подала сама Блиновская. Объем неисполненных обязательств в решении суда не указан. По данным ФНС, государству она не доплатила 918 миллионов, сумма пеней и штрафов составила еще 227 миллионов. Итого более миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что ФНС заблокировала счета компании блогера Оксаны Самойловой.