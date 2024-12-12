В ОБСЕ сообщили о начале подготовки Украины к вступлению в ЕС и НАТО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 108 0

Назначение чешского дипломата на пост спецпредставителя председательства по данному вопросу произошло без согласия России.

в ОБСЕ начнут готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Совсем скоро в ОБСЕ начнут подготовку Украины к вступлению в ЕС и НАТО. Для этого спецпредставителем председательства организации по Киеву выбран чешского дипломата Петра Мареша. При чем сделали это без решения России, сообщили «Известия».

«У нас 24 проекта, которые работают на Украине. Все они востребованы украинской стороной. Моя задача будет координировать эти проекты и подготовить еще один новый», — сказал Мареш.

Как отметил Александр Лукашевич, постпред РФ при ОБСЕ, подобное решение противоречит принципам объединения, ведь все должно приниматься путем переговоров всех стран-участниц.

«Петр Мареш фигурировал в списках на номинацию на пост представителя по вопросам свободы СМИ, но он быстро сошел, поэтому таких разговоров на Мальте не велось, даже кулуарно. Никаких объявлений о том, что появляется некая фигура спецпредставителя, мы не видели», — отметил Лукашевич.

К слову, Украина уже давно грезить оказаться в составе Евросоюза. В конце февраля прошлого года президент* Незалежной Владимир Зеленский заявлял о планах начать переговоры о вступлении страны в ЕС уже в том же году. Он напомнил, что еще год назад (28 февраля 2022 года — Прим. ред.) Украина подала заявку на членство и даже получила статус кандидата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Зеленский верит в свою безнаказанность.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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