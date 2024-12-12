Знаменитость вместе с ликующими поклонницами исполнил свой легендарный хит.

Заслуженный артист РФ SHAMAN разжег пламя в сердцах молодежи, в том числе юных красавиц, своей легендарной песней «Я русский». На Международном благотворительном кадетском балу, исполняя свой хит, певец спустился со сцены и его тут же обступили воодушевленные старшеклассницы.

Вместе они исполнили пропитанную духом патриотизма композицию. Студенты вложили всю свою неиссякаемую энергию в глубокие слова, которые давно знают наизусть.

SHAMAN не раз говорил, что видит свое предназначение в том, чтобы наполнять людей любовью к родине и просто делать их счастливыми. И ему это удалось. На лицах юного поколения застыл неподдельный восторг и искренние, неподдельные чувства к артисту, людям вокруг и, конечно, к России!

«Я так счастлива, что идет духовное возрождение России и кто бы что не говорил, Ярослав заложил этому мощное начало»;

«Сколько же людей этот человек одномоментно может осчастливить! Просто потрясающее зрелище. У нас замечательная молодежь!»

«Наш Ярослав Дронов этой песней встряхнул всю страну, да и весь мир»;

«Сердце бьется от восторга! Как молодые ребята бросились к сцене, услышав Ярослава. Такое воодушевление было на лицах, как юноши и девушки пели вместе с ним. Какие все красивые, это ведь наше будущее», — прибывают в полном восхищении от выступления певца интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как SHAMAN относится к иноагентам.