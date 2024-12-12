Житель Новосибирска ограбил банк более чем на девять миллионов рублей
Сейчас полиция разыскивает злоумышленника и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Новосибирске мужчина ограбил отделение банка, украв из него более девяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, ограбление произошло в Центральном районе Новосибирска.
«Сумма ущерба составила более девяти миллионов рублей», — уточняется в Telegram-канале регионального МВД.
В настоящий момент правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения злоумышленника, а также установление обстоятельств произошедшего.
По данным 5-tv.ru, на банке сейчас вывешена табличка: «Закрыто по техническим причинам».
Забавный случай с неудачливым вором произошел в Индии. Злоумышленник пробрался в местный храм, ограбил его, стал убегать с добычей и забился в припадке эпилепсии. Выяснилось, что приступ произошел на фоне стресса от начавшейся погони.
После выписки из больницы мужчину арестовали, а вот его наркозависимому подельнику удалось скрыться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя почти к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за ограбление 12 банков.
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