Миротворческая миссия: Орбан обсудит ситуацию на Украине с президентом Турции

Премьер Венгрии прилетел в Анкару.

Премьер Венгрии в рамках своей миротворческой миссии сегодня встречается с лидером Турции. Виктор Орбан, чья страна сейчас возглавляет Совет ЕС, прилетел в Анкару, где обсудит Украину и урегулирование конфликта.

После разговоров с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Орбан предложил установить временное перемирие на католическое Рождество, в частности, прекратить огонь и произвести масштабный обмен пленными. Однако как сообщили в МИД Венгрии, Зеленский предложение проигнорировал.

Ранее премьер Венгрии обсуждал этот вопрос с Путиным и Трампом.