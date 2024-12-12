Скандальным польским дипломатам закроют въезд в Россию на 30 лет

Польским дипломатам из Петербурга закроют въезд в Россию на 30 лет. Менее чем через месяц представителей из Варшавы объявят персонами нон грата, после чего потребуют покинуть нашу страну.

Ранее в МИД России заявили о закрытии генконсульства Польши в Северной столице в ответ на аналогичные действия с ведомством нашей страны в Познани.

Польские дипломаты неоднократно были замечены в центре скандалов. Например, консул Гжегож Слюбовски организовал презентацию книги, написанной директором организации-иноагента. Дипломат также отметился на Ливашовском кладбище, где его агрессия привела к потасовке между поляками и россиянами.