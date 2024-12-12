«Недовольных будут ждать чистки»: Трамп поставит у руля госСМИ врага Украины

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 70 0

Политолог Дудаков: Трамп поставит во главу госСМИ врага Украины Кэри Лейк

«Недовольных будут ждать чистки»: Трамп поставит у руля госСМИ врага Украины

Фото: Reuters/Шеннон Стэплтон

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Кэри Лейк неоднократно выступала за прекращение поставок помощи киевскому режиму.

Перспективы Украины при президентстве победившего на выборах Дональда Трампа становятся все более туманными. Так, будущим генеральным директором «Голоса Америки»* Трамп планирует назначить свою ярую сторонницу и противницу помощи киевскому режиму Кэри Лейк. На это обратил внимание политолог Малик Дудаков, его цитирует EADaily.

«Лейк активно критиковала выделение траншей Украине и призывала остановить скатывание в третью мировую войну. С ней у руля повестка американских госмедиа сильно изменится. К тому же их ждет еще и серьезное урезание бюджетов. Европейские редакции могут и вовсе прикрыть, сделав упор на вещание в Азии. А недовольных журналистов будут ждать чистки», — подчеркнул Дудаков.

Политолог также напомнил, что будущий директор ФБР Кэш Патель обещала первым делом взяться за расследование коррупционных сфер, которые связаны с поставками военной помощи Украине. И это при том, что нынешнее руководство Пентагона уже признавало, что полностью отследить процесс «распила» выделенного на эти транши бюджета практически невозможно.

Дудаков отметил и тот факт, что в американском бюджете на следующий год не указан пункт о помощи Украине. Иными словами, Белый дом еще до Трампа отказался продолжать тянуть украинскую лямку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп расписал схему по присвоению выделяемых Украине денег.

* — признан иностранным агентом по мнению Минюста России.

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