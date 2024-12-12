«В таких случаях совпадений не бывает»: зачем Матвиенко отправилась в Казахстан

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 107 0

Матвиенко отправилась в Астану вслед за Путиным для закрепления договоренностей

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Ранее Путин и Токаев подписали 20 документов о стратегическом партнерстве государств.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отправилась в Казахстан, чтобы закрепить договоренности, которых ранее достигли президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

«В таких случаях совпадений не бывает. Визит очень своевременный, очень правильный и важный», — отметила Матвиенко в ходе брифинга.

Владимир Путин находился в Астане в конце ноября. В ходе их встречи с Токаевым были подписаны 20 документов об углублении стратегического партнерства. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.

«Благодаря усилиям наших президентов, российско-казахстанские отношения вышли на самый высочайший уровень. Поэтому очень важно, чтобы сейчас парламенты наших стран определили свою роль, свое место в реализации тех важных договоренностей, которые были достигнуты на уровне глав государств», — подчеркнула глава Совфеда.

В Астане она встретилась с председателем Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым. В результате переговоров они подписали план совместных действий на предстоящие два года.

«Мы по горячим следам реализовываем поручения глав государств, которое отражено в совместной политической декларации, где наш лидер и лидер Казахстана рекомендовали всем интенсифицировать наше взаимодействие», — объяснила свой визит в Казахстан Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко назвала уровень отношений России и Казахстана беспрецедентно высоким.

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