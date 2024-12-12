Дума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД: что нужно знать

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

В Госдуме утвердили поправки о новых штрафах для водителей. Их увеличили в среднем в полтора раза.

Так, за минимальное превышение скорости нужно будет платить не 500 рублей, а 750. При этом скидку, которую можно было получить за быстрое погашение, наоборот, сократили.

Как ожидается, суммы вырастут уже с нового года. За что и сколько придется платить, выяснил корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Почему повышают штрафы

Нарушение правил дорожного движения теперь обойдется дорого в прямом смысле. Во втором и сразу третьем чтении депутаты одобрили увеличение штрафов. Внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях предложило правительство страны. Депутаты уверены — пора.

Немножко раньше затягивали, инфляция была, надо было чуть-чуть потихонечку поднимать. Но поскольку сейчас правительство решило, что это самое время, они вот несли такой достаточно объемный законопроект», — говорит председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как увеличатся штрафы за нарушение ПДД

Самым ощутимым станет штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 750 рублей. Это самое частое нарушение, на него приходится более 70% из 240 миллионов постановлений ГИБДД, вынесенных в прошлом году. И основной аргумент внесения поправок, что штраф за превышение не менялся с 2007 года.

«У меня лично это самый популярный штраф. Сейчас уже пришло время менять этот порог. Вот основной штраф — это 250 рублей за превышение скорости, ну потому что он 500 с 50% скидкой 250. Пакет молока больше 100 в магазине в среднем», — говорит заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

Но ждет водителей и еще один неприятный сюрприз. Пересматривают депутаты и введенную десять лет назад скидку на оплату штрафа. Сейчас автомобилисты могут в течение 20 дней после получения постановления оплатить половину суммы взыскания. Скидку хотят сократить вдвое — до 25%.

Штрафы вырасти должны на 50%. Самым дорогим останется наказание за пьяное вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования. Теперь взыскание за эти нарушения будет 45 тысяч рублей либо лишение прав на полтора-два года. Однако депутаты согласны не со всеми пунктами.

«Есть вещи, с которыми мы согласны. Да, проезд на красный свет, управление в нетрезвом состоянии и так далее. То есть, за злостные нарушения мы бы даже и дальше пошли. Вносить изменения в правила дорожного движения нужно, но не оптом. Нужно каждый пункт отдельно рассматривать», — говорит заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг.

С пяти до семи с половиной тысяч рублей вырастут штрафы за превышение скорости более чем на 80 километров в час и выезд на встречную полосу. Дороже станут наказания за езду по выделенкам и выезд на встречку при объезде препятствий. До 7,5 тысяч может увеличиться штраф за нарушение ПДД, которое нанесло легкий вред здоровью человека. Но не все согласны с предлагаемыми изменениями.

«Дело в том, что в начале законопроект, который вносился, касался только увеличения штрафов за отсутствие ОСАГО. Однако во втором чтении там появилось 12 дополнительных вставок, по сути перекраивающих концепцию законопроекта и увеличивающих штрафы на самые такие распространенные виды», — говорит заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Это первая за четыре года попытка пакетно увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения. В 2020-м ужесточения предлагали в рамках разработки нового кодекса об административных правонарушениях. Но тогда документ так и не внесли в Думу. С тех пор он находится на доработке.

В целом, по заявлениям юристов и автоэкспертов, повышение ожидаемое. И с учетом накопленной инфляции воспринимать повышение автомобилисты будут спокойно. Штрафы за скорость не менялись с 2007-го, за пьяное вождение — с 2014-го, а за проезд на красный свет с 2011-го.

Планируется, что заработать нововведения должны уже с 1 января.