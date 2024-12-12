Собянин: Москва — лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 34 0

Центр «Моспром» поддерживает экспортеров и помогает им выходить на внешние рынки.

Собянин: Москва — лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Фото: mos.ru

Москва занимает лидирующую позицию среди регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«По итогам января-сентября 2024 года на столицу приходится 17% от общероссийского показателя. Большая часть — 61% — это продукция промышленности: приборы автоматического регулирования, аддитивное оборудование, контрольно-измерительные приборы, радионавигационная аппаратура и другие товары», — отметил мэр.

При этом 39% составляют товары агропромышленного сектора. Также высоким спросом пользуются безалкогольные напитки, продукты для здорового питания и сладости.

Среди дружественных государств ключевыми партнерами стали Белоруссия, Казахстан, Турция, Китай, Египет, Узбекистан, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия.

Собянин отметил, что центр «Моспром» поддерживает экспортеров и помогает им выходить на внешние рынки и расширять географию поставок. Так в текущем году столичные экспортеры заключили контракты с зарубежными партнерами из 46 стран.

Ранее 5-tv.ru сообщил о заявлении Собянина о том, что лучшие работы недели интерьера и дизайна выставят в Новой Третьяковке.

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