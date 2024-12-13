Нашли виновного? Следственный комитет закрыл дело о гибели кота Твикса

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 86 0

Уголовное дело о гибели кота Твикса было закрыто

Следственный комитет прекратил уголовное дело о смерти кота Твикса

Фото: 5-tv.ru

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В январе домашнего питомца выбросили из поезда на станции в Кирове. Позже выяснилось, что животное могли загрызть собаки.

Нижегородский следственный отдел СКР на транспорте прекратил уголовное дело о гибели кота Твикса по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на источник.

Все произошло 11 января на станции в Кирове. Кота вез родственник хозяина на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. На Твикса был оформлен необходимый билет. Однако в какой-то момент животное выбежало из купе, где его поймала проводница. Предположительно, женщина посчитала кота бездомным и выбросила его из вагона во время остановки.

Хозяин Твикса рассказал, что ухо любимца было отморожено, лапы стерты, а на животе нашли рваные раны. Вероятно, кот потом подрался с собаками.

Уголовное дело было возбуждено, но никого к ответственности привлекать не стали из-за «отсутствия события преступления». По словам источника, проводница показала кота всем пассажирам, чтобы узнать, кто его хозяин, включая и мужчину, который перевозил животного.

«Но никто питомца не признал. После этого Твикса отнесли в тамбур. А во время остановки в Кирове, один из пассажиров высадил его на перрон. Мужчину, который выбросил кота, установили и опросили. Но его не смогли привлечь к ответственности, так как в его действиях нет состава преступления», — ответил источник.

Однако в Центральном МСУТ СКР на транспорте и в Поволжской транспортной прокуратуре отказались комментировать данную ситуацию. Воздержался озвучить свое мнение и хозяин Твикса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с 1 января изменятся правила перевозки домашних животных в поездах.

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