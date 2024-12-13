Доигрался: 16-летний футболист «Химок» попал в ДТП с нетрезвым водителем

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Футболист юношеской команды «Химки» Илья Кавторев попал в ДТП с пьяным водителем

Доигрался: 16-летний футболист «Химок» попал в ДТП с нетрезвым водителем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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У юноши диагностированы серьезные травмы.

В Санкт-Петербурге после ДТП с пьяным водителем госпитализирован 16-летний футболист юношеской команды «Химки» Илья Кавторев.

Как сообщает источник, юноша находился в машине, за рулем которой сидел нетрезвый 21-летний водитель. Автомобиль с молодыми людьми на полной скорости влетел в фонарный столб, в результате чего пассажиры получили серьезные увечья.

Сильнее всех пострадал 16-летний футболист — у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа и сильное алкогольное отравление, сейчас он находится под присмотром врачей.

Водитель, ставший виновником ДТП, уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение различных правил ПДД. После очередной аварии в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы водитель иномарки врезался в автобус.

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