Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности

Эфирная новость 53 0

На повестке дня — две важные темы.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сегодня президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Оно прошло в режиме видео-конференции.

Открывая встречу, президент отметил, что на повестке две важные темы.

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня на оперативном совещании Совета Безопасности две темы, очень-очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности, а вторая — стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации. По первому вопросу выступит министр промышленности Антон Андреевич Алиханов, а по второму — министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович. Давайте начнем работать, пожалуйста. Антон Андреевич, пожалуйста, прошу вас», — сказал российский лидер.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака
5:30
Посыпаться здоровым: как выбрать правильные постельные принадлежности
5:02
Магний от депрессии: действительно ли этот микроэлемент может помочь
4:46
Минфин США продолжит попытки ограничить доходы России от продажи нефти
4:19
В Госдуме предложили ежегодную выдачу 13-й пенсии
4:08
В Орловской Области из-за атаки дронов ВСУ горит топливный объект

Сейчас читают

«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Ничего зазорного: сколько стоят танец с Волочковой и съемки в клипе Билана
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год