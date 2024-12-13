Суд арестовал главу Минздрава Владимирской области Янина за присвоение средств

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Предположительно, он незаконным образом получил порядка 400 тысяч рублей.

Фото, видео: СУ СК России по Владимирской области; 5-tv.ru

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Суд арестовал министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина, обвиняемого в присвоении средств и превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«По результатам рассмотрения ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Владимирской области в отношении министра здравоохранения Владимирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, с 2021 года Валерий Янин, являясь на тот момент главврачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты. Часть из этих средств, полагают следователи, сотрудники систематически передавали своему начальнику.

После назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года он продолжил данную противоправную деятельность. При получении очередной суммы 11 декабря 2024 года он был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве дочь брачного афериста приговорили к семи годам колонии.

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