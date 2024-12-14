Расчеты «Урагана» уничтожили позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Дальность поражения у системы — 36 километров.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на расстоянии до 35 километров. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе проведения воздушной разведки были вскрыты замаскированные позиции противника и передана информация на командный пункт артиллерии.

После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» нанесли удар по выявленным целям.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.