«Слушайте Глюкозу и Шопена»: Ида Галич высказалась о современной музыке

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 557 0

Блогер Ида Галич назвала современную музыку бессмысленной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Блогер переживает, что ее сын будет случать песни с рифмой на «телки».

Ида Галич считает, что Глюкозу слушать намного полезнее, чем современных музыкантов. Об этом она рассказала в интервью для 5-tv.ru на гала-ужине «Хрустальная симфония» в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Также блогер объяснила, почему, по ее мнению, у зумеров появилась тяга к музыке девяностых и нулевых.

«Для молодежи сейчас та же самая Глюкоза из двухтысячных — это как для нас были It's My Life по временному промежутку», — пояснила Галич.

Девушка объяснила, что популярность музыки из данного промежутка времени обуславливается нейробиологией. Мозгу человека очень нужно, чтобы что-то было старым, поэтому ремейки сейчас пользуются такой популярностью. Потому что мозг очень любит привычное.

Возможно, поэтому многим больше нравится слушать классическую или так называемую старую музыку вместо новой.

«Я иногда слушаю и думаю: господи, это будет слышать мой сын. Надо с этим что-то придумать», — беспокоится блогер.

Ида Васильева искренне надеется, что мода на похабные рифмы пройдет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич рассказа любимый анекдот. 

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