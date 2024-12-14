Собянин: справку об участии в СВО стало возможно получить в центрах госуслуг

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Услуга предоставляется экстерриториально — вне зависимости от места жительства и пребывания на территории Российской Федерации.

Собянин: справку об участии в СВО стало возможно получить в центрах госуслуг

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Расширился перечень услуг, предоставляемых городскими центрами госуслуг «Мои документы». Теперь в любом из них можно получить справку об участии в специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

«Она нужна для подтверждения права на правовую и социальную помощь, для получения мер социальной поддержки. За справкой могут обратиться не только участники СВО, но и члены их семей, включая родителей несовершеннолетних детей», — написал Мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столице завершили надвижку основных конструкций нового шестиполосного моста через Москву-реку между Шелепихинской набережной и Филевской поймой. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, мост введут в эксплуатацию в сентябре–октябре 2025 года.

Помимо этого, планируется реконструкция прилегающих дорог, включая Береговой проезд и участок от моста до Шелепихинского шоссе.

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