Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских беспилотников над регионами России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 96 0

Киевский режим попытался совершить очередную террористическую атаку на территории РФ.

Минобороны сообщило о 37 уничтоженных украинских БПЛА над регионами России

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 37 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В частности, 12 украинских дронов были сбиты в небе над территориями Курской области и Краснодарского края, семь ликвидировали при попытке атаковать Брянскую область. Еще пять перехватили над Орловской и один над акваторией Азовского моря.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над акваторией Черного моря вблизи Севастополя была успешно отражена атака двух беспилотников ВСУ самолетного типа. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что обстановка остается под контролем.

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