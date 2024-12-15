Загадочный светящийся шар заметили в небе над американским городом

Неопознанный объект ввел в ступор даже власти штата Нью-Джерси.

Загадочный энергетический шар появился в небе над американским штатом Нью-Джерси в прямом эфире. Ведущая телеканала заявила, что не понимает, что это может быть. Местный губернатор обеспокоился ситуацией и потребовал вмешательства федеральных властей.

В последнее время над США стали появляться различные типы неопознанных летающих объектов — было зафиксировано как минимум 11 беспилотников неизвестного происхождения размером с внедорожник. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп уже призвал сбивать таинственные летающие объекты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп паникует из-за загадочных беспилотников над США. Как сообщают эксперты, эти беспилотники не представляют никакой опасности. Некоторые из них полагают, что военные структуры Америки проводят военные учения, и это их аппараты.