«Влезла и влезла»: Наталья Гудкова призналась в связи с женатым мужчиной

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 59 0

Актриса Наталья Гудкова в прошлом встречалась четыре года с женатым мужчиной

актриса Наталья Гудкова родила от женатого и разрушила чужую семью

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

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Актриса верила, что любовник разведется с супругой и уйдет к ней, поскольку она родила ему сына. Но она не была готова столкнуться со страшной правдой спустя четыре года отношений.

Актриса Наталья Гудкова в прошлом около четырех лет встречалась с женатым мужчиной. И даже родила от него своего сына Владимира. Об этом она рассказала во время программы на одном из федеральных каналов

«Разлучница влезла. Бывает. Влезла и влезла. Дура была», — сказала Гудкова.

Раньше Наталью не смущало, что ее любовник был женатым мужчиной. Он врал, что у него плохие отношения с супругой, нет детей в браке и в скором времени он якобы намерен развестись.

Годы шли... Наталья забеременела, родила ребенка, но избранник как жил на две семьи, так и продолжал делать это дальше. Тогда актриса приняла решение взять дело в свои руки, и самостоятельно поговорить с супругой любовника.

Однако на встрече, где присутствовал и тот мужчина, вскрылась тяжелая правда. В законном браке у него родились двое детей, и ни о каком разводе не было и речи. Более того, мужчина пытался оправдаться перед женой, уверяя, что Гудкова его якобы шантажировала.

Актриса вспоминала, что ее мир тогда рухнул в одночасье. Она попросила прощения у этой женщины. А любовник воспринял поступок Натальи как предательство, перестав с ней как-либо общаться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, вернулся ли рэпер Nаtаn к жене после измены.

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«Влезла и влезла»: Наталья Гудкова призналась в связи с женатым мужчиной

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