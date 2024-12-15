«Волна была сильная»: спасенный матрос рассказал о крушении танкера под Керчью

Александра Марченко вместе с другими членами экипажа его судна доставили в больницу Анапы.

Крушению двух танкеров в Керченском проливе предшествовало сильное волнение на море. Об этом 5-tv.ru сообщил спасенный матрос одного из суден, доставленный в больницу Анапы.

«Заступил в восемь часов на вахту, сделал обход, замечаний не было. Волна была сильная, где-то в 8:30 объявили тревогу, нас начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты, ждали спасательного судна „Меркурий“», — рассказал Александр Марченко.

По словам матроса, весь экипаж его танкера собрался на корме, которая накренилась из-за посадки на мель. Спасательное судно предприняло несколько попыток подойти к этому месту, однако все они оказались тщетными. Команда танкера решила использовать спасательный плот, но, к счастью, в это время над судном появился вертолет, который эвакуировал матросов.

По словам Марченко, его самочувствие в целом в норме, немного повреждена рука, однако его товарищам повезло не так, как ему. Что именно с ними произошло, он не уточнил.

Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб в результате крушения танкера «Волгонефть 212». Еще 12 моряков были эвакуированы с судна.

Танкер «Волгонефть 212» потерпел крушение из-за непогоды — на море наблюдался сильный шквалистый ветер и волнение до семи баллов. Позднее та же участь постигла и танкер «Волгонефть 239». Сильными волнами оба судна буквально переломило пополам.

В результате инцидента в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Меры по его ликвидации предпринимают Морспасслужба и МЧС России.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавших в результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе матросов доставили в больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии.