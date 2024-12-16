Путин: у РФ более современные ракетные комплексы морского базирования, чем у США

Россия создала более современные ракетные комплексы морского и воздушного базирования, чем у Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Минобороны страны.

Он подчеркнул, что Советский Союз в свое время ликвидировал ракеты наземного базирования средней дальности. США сделали аналогичное с Pershing. Однако у них еще были ракетные системы морского и воздушного базирования, а у Советского Союза нет. Тогда было принято решение провести одностороннее разоружение. При этом США оставили свои системы на море и в воздухе.

«Мы вообще ничего не получили. Но в наше время, в российское уже, мы создали гораздо более современные, чем у США, комплексы морского базирования (это и „Калибр“, это „Циркон“ — гиперзвуковые комплексы), создали новейшие ракеты средней дальности воздушного базирования Х-101», — сказал глава государства.

Путин указал, что дальность Х-101 кратно превышает ту, что у американских ракет, — более четырех тысяч километров. Она может быть оснащена ядерным зарядом. Этот же список дополняет ракетный комплекс «Орешник». Причем мощность его группового применения сопоставима с применением ядерного оружия.

Прежде глава государства заявил, что в ближайшее время начнется серийный выпуск «Орешника». Этот ракетный комплекс средней дальности стал новейшим мощным оружием России.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 21 ноября напомнил, что Запад разрешил (по сути разрешил сам себе, поскольку без их участия такое оружие ВСУ не могут применять самостоятельно) Украине наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад доводит Россию до красной черты. С таким заявлением выступил Владимир Путин. По его словам, Москва не может это игнорировать.