Путин помог чемпиону-паралимпийцу Жданову справиться с волнением

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Спортсмен хотел поблагодарить президента за поддержку, но сбился с мысли и смутился.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин помог многократному чемпиону Паралимпийских игр по плаванию Роману Жданову справиться с волнением. Инцидент произошел на церемонии вручения государственных наград победителям и призерам парижских Паралимпийских игр в Большом Кремлевском дворце.

Спортсмен хотел поблагодарить главу государства за поддержку паралимпийского движения в России, но от волнения сбился с мысли и смутился. Тогда Путин с улыбкой подошел к нему и ободряюще похлопал по плечу. Это помогло Жданову справиться с волнением, и он закончил свое обращение.

«Паралимпийцы просили вас дать поручение оказать информационную поддержку российскому паралимпийскому движению. Мы очень рады, что вы нас поддержали. Многие люди с ограниченными возможностями с рождения и те, кто приобрел инвалидность, смогли увидеть наши выступления на Паралимпиаде, и мы надеемся, что мотивировали их вести активный образ жизни и заниматься спортом несмотря ни на что», — сказал спортсмен.

На Играх в Париже российские паралимпийцы, выступая в нейтральном статусе, выиграли 64 медали — 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые — и заняли восьмое место в неофициальном командном зачете. Большая часть наград была завоевана россиянами в водных видах спорта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Путин успокоил иностранца, случайно разбившего бокал с шампанским на приеме в петербургском Адмиралтействе.

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