«На счастье»: Путин успокоил разбившего бокал на приеме иностранного гостя

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 133 0

Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя словами «на счастье»

«На счастье»: Путин успокоил разбившего бокал на приеме иностранного гостя

Фото: © РИА Новости / Сергей Савостьянов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День ВМФ

Инцидент произошел на приеме по случаю Дня ВМФ в петербургском Адмиралтействе.

Президент РФ Владимир Путин успокоил иностранца, разбившего бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе в Петербурге.

По случаю Дня ВМФ на прием были приглашены командиры кораблей из Китая, Индии, Алжира, а также командиры военно-морских сил Египта, Вьетнама, Азербайджана и ряда других стран.

Российский лидер произнес перед гостями речь, после которой официанты начали разносить напитки.

Один из иностранцев случайно разбил бокал с шампанским и попытался собрать осколки, однако Путин успокоил его и отметил символичность ситуации.

«У нас есть примета — это на счастье!» — сказал глава государства.

Ранее в этот день Путин открыл в Северной столице памятник русскому адмиралу Федору Ушакову, отметив в торжественной речи, что ратное искусство новаторство флотоводца во многом определили дальнейшее развитие отечественного военного флота.

Памятник Ушакову установили на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем. Его высота почти восемь метров, при этом размер самой фигуры адмирала — 3,6 метра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетил Александро-Невскую лавру в Петербурге.

Тема:
День ВМФ
28 июл
Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Петербурге
28 июл
Путин предупредил США об ответе на размещение ракет в ФРГ
28 июл
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ на параде в Петербурге
28 июл
Во Владивостоке стартовал парад Военно-морского флота
27 июл
Парад состоится: Путин подписал указ о проведении торжеств в День ВМФ
14 мая
«У меня одна Родина»: ветеран ВМФ из Херсонской области 30 лет ждал прихода РФ
19 мар
118 лет на посту: как в РФ отмечают день моряка-подводника
19 мар
Служат под водой: 19 марта в России отмечается день моряка-подводника
31 июл
Это было грандиозно: жители Петербурга вспоминают День ВМФ
31 июл
От Петербурга до Новороссийска: как отметили День ВМФ в разных уголках России
+26° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
85.57
0.16 93.26
0.09
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 август...

Последние новости

20:44
Гимнастку госпитализировали после падения с большой высоты в цирке Кисловодска
20:24
«Буду с распущенными штанами»: подвыпившая Боня обескуражила Сеть откровениями из туалета
20:04
Кто-то желает вам зла? К чему снятся ведьмы и экстрасенсы
19:44
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа
19:24
«На счастье»: Путин успокоил разбившего бокал на приеме иностранного гостя
19:04
И вкусно, и полезно: какой фрукт снижает риск развития рака

Сейчас читают

Момент удара молнии в четырех человек в парке «Патриот» попал на видео
Умер бывший глава Ленинграда Владимир Ходырев
День крещения Руси: что можно и нельзя делать 28 июля
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака