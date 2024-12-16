Месячная норма: новый циклон «накормит» петербуржцев обильными снегопадами

Пока коммунальщики убирают последствия предыдущих осадков — сугробы в городе выросли до 20 сантиметров — на Северную столицу надвигается «Зива».

Очередной циклон накроет сегодня Петербург, где еще не успели справиться с последствиями недавнего снегопада. Накануне там выпало более 20 сантиметров осадков.

Передвигаться по Северной столице по-прежнему сложно не только автомобилистам, но и пешеходам. Власти города заявили, что на устранение последствий небывалого снегопада по нормативам потребуется около 12 дней.

Что мешает сделать эту работу раньше, выясняла корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Снежная каша — в самом сердце города. Ноги увязают и мгновенно промокают, говорят петербуржцы. Негодуют и туристы — непогода бьет по карману.

«Мы пошли по центру, по центральной улице — по Невскому, я промочила ноги, я была в другой обуви, и мне пришлось купить ботинки за семь тысяч, чтобы „шлындать“ по этим лужам», — жалуется турист Анастасия Фирсова.

За уборку Невского проспекта отвечает Центральное управление региональных дорог и благоустройства. Там рассказывают: работают в усиленном режиме, не останавливаются ни днем, ни ночью.

Всего на улицах Петербурга — около тысячи дворников и столько же уборочных машин. Почти втрое больше специалистов во дворах. Механизированной техники меньше — около 700. Все силы, по словам властей, брошены на уборку города. Но, видимо, рук не хватает.

«Нам необходимо, допустим, десять трактористов, 20 дворников. С января у нас будет повышение заработной платы. Дворники будут получать от 59 тысяч рублей, а трактористы от 93 тысяч», — говорит начальник отдела кадров жилищного агентства Петроградского района Александра Круглова.

Пока зарплату не повысили, желающих устроиться на работу дворником нет. И некоторые жители вынуждены сами брать в руки лопату.

Из-за непогоды в травматологию выстраиваются очереди. С начала зимы от гололедицы пострадали больше 140 человек, 11 из них за минувшие сутки. Врачи уже проводят инструктаж, как правильно падать.

«Нужно не падать со всего роста навзничь, нужно сгруппироваться, то есть согнуть колени, уменьшить высоту падения и каким-то образом упасть набок», — объясняет руководитель отдела травматологии, ортопедии вертебрологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, профессор Игорь Беленький.

На этот раз зима уже по-настоящему вступила в свои права. За минувшие выходные выпала месячная норма осадков. Высота снега достигла 20 сантиметров.

Этим утром автомобилистам приходится откапывать машины. Нашлись и предприимчивые граждане, готовые помочь. Правда, не бесплатно — такая услуга обойдется в тысячу рублей за час.

Дмитрий Бобков обходится без помощников. Чтобы не опоздать на работу, вышел пораньше.

«Только в принципе начал. Минут пять, но я думаю, что это обойдется в минут 15, чтобы ее откопать. Но думаю, что чуть-чуть задержаться придется», — говорит водитель Дмитрий Бобков.

Городские службы сообщают: быстро очистить весь снег не получится. По нормативам для уборки такого объема осадков потребуется 12 дней.

С начала сезона в городе убрали и вывезли уже больше 11 тысяч кубометров снега. И, судя по прогнозам синоптиков, на этой неделе осадков прибавится. На Северную столицу надвигается еще один атлантический циклон — «Зива». Он накроет Петербург в середине дня.