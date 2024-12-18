Руки прочь от Седоковой: адвокат Жорин поставил точку в скандале с уголовным делом

Певицу требуют привлечь к ответственности после гибели бывшего мужа. Удастся ли заинтересованным лицам доказать ее вину?

В день, когда певица Анна Седокова отмечала свой день рождения, ее бывший муж, баскетболист Янис Тимма свел счеты с жизнью в одном из столичных хостелов.

Правоохранительные органы продолжают восстанавливать картину произошедшего, а поклонники певицы гадают, что именно могло толкнуть Тимму на столь отчаянный шаг. По их уверениям, четвертый брак звезды со спортсменом не был безоблачным. Более того, эти отношения изначально были обречены на провал, а постоянные склоки только приблизили неизбежное.

Правда, и сегодня находятся комментаторы, которые называют звезду главной виновницей произошедшего. В соцсетях против певицы разворачивается нешуточная кампания: хейтеры требуют привлечь знаменитость к уголовной ответственности по статье «Доведение до самоубийства».

По уверениям недоброжелателей, многодетная мать и исполнительница хита «Шантарам» могла планомерно доводить бывшего мужа до истерики, игнорируя его звонки и наотрез отказываясь разговаривать с ним после расставания. Только за сутки желавших свести с Седоковой счеты перевалило за несколько сотен: взбешенные комментаторы обрушили соцсети Седоковой проклятиями и требованием возбудить на звезду уголовное дело.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин поспешил разочаровать всех жаждущих возмездия. По словам эксперта в области права, в гибели 32-летнего баскетболиста нет уголовной составляющей, а значит, бояться Седоковой просто нечего.

«В УК есть статья „Доведение до самоубийства“. Она предусматривает длительное лишение свободы за доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения, систематического унижения человеческого достоинства. В данном случае видно, что никакого состава преступления тут нет», — подчеркнул Жорин.

По словам звездного юриста, за свою юридическую практику длиной в 25 лет, он успел повидать всякого, и случай Седоковой — большая трагедия. Но все произошедшее — исключительно решение самого Тиммы.

«Каждый раз, когда распадается семья, это стресс для обоих. В данном случае это все закончилось ужасной трагедией. Не следует обвинять кого-то одного, устраивать травлю. Никто не знает, что и как было в семье, что предшествовало трагедии. Нужно поддержать родителей погибшего и подумать, как эту трагедию можно было предотвратить», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший агент Яниса Тиммы говорил на тему его пристрастия к алкоголю.