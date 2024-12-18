На прямую линию с Путиным поступило более 1,5 миллиона обращений
В колл-центре звонки не смолкают ни на секунду.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Менее суток остается до одного их самых ожидаемых политических событий в уходящем году — большой пресс-конференции президента, совмещенной с прямой линией.
В колл-центре звонки не смолкают ни на секунду. Количество обращений граждан уже превысило отметку в полтора миллиона. Примечательно, что много вопросов поступает и от молодежи — их волнует тема образования. Ну, а люди более старшего поколения интересуются здравоохранением, сферой жилья и коммунальных услуг.
Обрабатывать все сообщения и не пропустить самое важное волонтерам и операторам помогает, в том числе искусственный интеллект.
«Итоги года с Владимиром Путиным» подведем уже завтра, 19 декабря. Начало в полдень по московскому времени. Зрители Пятого канала увидят разговор с президентом в прямом эфире.
- 18 дек
- Песков: Путин всегда ответственно готовится к «Прямой линии»
- 18 дек
- Песков назвал самые популярные темы вопросов на прямую линию с Путиным
- 17 дек
- На прямую линию с Путиным поступило порядка 1,3 миллиона обращений
- 16 дек
- Народный фронт провел рейд по аптекам после обращений россиян о нехватке физраствора
- 13 дек
- В колл-центре прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан
- 13 дек
- Жителю ЛНР помогли после обращения на горячую линию Путина
- 12 дек
- Медицина, жилье, образование: с чем обращаются в колл-центр прямой линии Путина
- 10 дек
- В колл-центре прямой линии Путина начали применять ИИ для обработки обращений
- 10 дек
- «Установление социальной справедливости»: как работает колл-центр прямой линии Путина
- 13 нояб
- В Кремле анонсировали прямую линию и большую пресс-конференцию Путина
Читайте также
85%
-0.22 108.51
0.17
Нашли ошибку?