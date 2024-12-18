Двое похитили 3,4 млн рублей из квартиры московского репетитора

Безработные жители столицы нашли способ проникнуть в квартиру к педагогу.

В Москве задержали безработных мужчин, подозреваемых в хищении 3,4 млн рублей из квартиры репетитора по английскому языку. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Преступники работали в паре. Пока 26-летний москвич искал способ проникнуть в квартиру репетитора, видимость его присутствия в другом месте создавал 48-летний товарищ — чтобы провернуть это, ранее «коллеги» поменялись одеждой. Когда удалось пройти в квартиру и забрать деньги, приятели скрылись с места преступления.

Ухищрения не помогли - возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Младший участник преступного «дуэта» уже арестован, местонахождение второго злоумышленника пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грабители вынесли более 91 миллиона рублей из дома москвички. Злоумышленники заставили пострадавшую самостоятельно открыть сейф и забрали все, что лежало внутри: десять миллионов рублей, 400 тысяч евро и множество ювелирных украшений. Пострадавшая вызвала охрану, но было слишком поздно.