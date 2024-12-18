Заболевших ботулизмом жительниц Екатеринбурга перевели в реанимацию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Ранее мать и дочь купили на рынке шпроты.

зараженные ботулизмом в реанимации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Женщины из Екатеринбурга, заболевшие ботулизмом, сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщила прокуратура Свердовской области.

«Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве.

Продукция, вызвавшая отравление, была приобретена 8 декабря. Заболевшими оказались 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать. Состояние стало значительно хуже 10 декабря, женщины вызвали скорую помощь, которая увезла одну из них. К сожалению, вторая пострадавшая присоединилась к ней 16 декабря.

Проверка показала, что в составе купленных пострадавшими консервов содержатся бактерии Clostridium botulinum. Ботулотоксин, который выделяет бактерия, вызывает тяжелую интоксикацию и поражение нервной системы, которые нередко могут привести к летальному исходу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дело находится в юрисдикции областной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане женщина заразилась ботулизмом после похода к косметологу.

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