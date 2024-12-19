Незаметно растут: врач предупредил об опасности аденоидов у детей

На какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы не запустить болезнь?

Храп ребенка во сне — один из признаков разрастания аденоидов. Об этом рассказал информационному агентству URA.RU врач-оториноларинголог Михаил Морозов.

По словам специалиста, чаще всего аденоиды увеличиваются у детей от трех до семи лет. Если ребенок начинает беспокойно спать и храпеть во сне, то стоит обратить на подобное внимание, поскольку это симптомы разрастания миндалины. К ним также относятся: продолжительный насморк, затрудненное дыхание носом, нарушения речи, снижение слуха, гнусавость и кашель.

«В обычном состоянии без дополнительных оптических приспособлений эту миндалину увидеть невозможно. Существует ряд исследований, которые помогают установить степень аденоидных вегетаций», — объяснил доктор.

Медик уточнил, что аденоиды состоят из лимфоидной ткани. Они взаимодействуют с иммунной системой и помогают бороться с инфекциями. Часто причиной их увеличения могут быть аллергия или респираторные инфекции.

Морозов подчеркнул, что лечение разросшихся аденоидов нередко затягивается на длительное время. При этом не всегда получается добиться необходимого эффекта. Поэтому иногда прибегают к операционному вмешательству.

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