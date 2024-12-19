«Вам хочется»: Путин опроверг поражение России в Сирии после ухода Асада

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Путин: Россия в целом достигла своих целей в Сирии

Фото, видео: Reuters/Умит Бектас

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Глава государства подчеркнул, что за десять лет присутствия там поставленные цели были достигнуты.

Россия в целом достигла своих целей в Сирии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе подведения «Итогов 2024 года».

Глава государства опроверг упорно насаждаемое западными СМИ мнение о том, что свержение президента Сирии Башара Асада стало якобы поражением России.

«Вам хочется подать то, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. Мы пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы своей цели достигли», — подчеркнул Путин.

Российский лидер указал на то, что воевавшие в свое время с правительственными войсками Асада группировки претерпели внутренние изменения и сегодня многие европейские страны и США хотят наладить с ними отношения.

«Если они террористические организации, чего ж вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута», — резюмировал Путин.

Он отметил, что сегодня Россия поддерживает контакты со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, и со всеми странами региона. Большинство из них желает того, чтобы российские военные сохранили свое присутствие в арабской республике.

«Мы должны подумать над этим, для себя решить, как у нас будут складываться отношениями с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. Наши интересы должны совпадать. Если мы там остаемся, значит, мы должны что-то делать в интересах той страны, где мы находимся. В чем будут заключаться интересы, что мы сможем для них сделать, — это вопрос, ждущий кропотливого исследования с обеих сторон», — сказал Путин.

По его словам, что уже сейчас Россия предложила партнерам, находящимся на территории Сирии, и соседним странам использовать авиабазу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в регион. То же касается морской базы в Тартусе. Это предложение принято с пониманием и желанием организовать совместную работу, отметил Путин.

Также президент подчеркнул, что Россия на сегодня стала по-настоящему суверенной страной и может принимать самостоятельные решения.

«Я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались: она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной, и мы принимать решение будем безо всякой оглядки на чужое мнение, а будем руководствоваться только своими национальными интересами», — заявил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе «Итогов года» рассказал о создании «Орешника» и предложил Западу устроить «дуэль».

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
19 дек
Путин объяснил, почему Зеленского нельзя считать легитимным президентом
19 дек
Путин: в ситуации с YouTube больше вопросов к платформе, а не к России
19 дек
Путин: Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины
19 дек
«Чувствуют себя частью»: Путин рассказал про русских, желающих вернуться
19 дек
Путин назвал РФ и КНР странами, больше всего пострадавшими во Второй Мировой
19 дек
Путин назвал способы снизить число мигрантов в РФ для решения «острого вопроса»
19 дек
Путин: в России проживает даже больше украинцев, что на самой Украине
19 дек
«Слухи сильно преувеличены»: Путин процитировал Марка Твена, комментируя мнимую слабость России
19 дек
Путин о возможных поставках американских систем ПВО Киеву: «На Украине есть с кем разговаривать»
19 дек
«Посмотрим, что будет»: Путин рассказал о создании «Орешника» и предложил Западу устроить «дуэль»
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Лавина чувств и эмоций: любовный гороскоп для Дев на 2025 год

Последние новости

16:02
Путин объяснил, почему Зеленского нельзя считать легитимным президентом
15:58
Путин: в ситуации с YouTube больше вопросов к платформе, а не к России
15:58
Самый короткий день в году: когда ждать зимнее солнцестояние
15:52
Путин: Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины
15:47
Экологическая беда: Путин объяснил, как решить проблему в Черном море
15:44
Все по местам: как фэн-шуй поможет заманить удачу в дом

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Итоги года с Владимиром Путиным — 2024: прямая трансляция
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год