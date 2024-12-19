«Вам хочется»: Путин опроверг поражение России в Сирии после ухода Асада

Путин: Россия в целом достигла своих целей в Сирии
Фото, видео: Reuters/Умит Бектас
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Глава государства подчеркнул, что за десять лет присутствия там поставленные цели были достигнуты.
Россия в целом достигла своих целей в Сирии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе подведения «Итогов 2024 года».
Глава государства опроверг упорно насаждаемое западными СМИ мнение о том, что свержение президента Сирии Башара Асада стало якобы поражением России.
«Вам хочется подать то, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. Мы пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы своей цели достигли», — подчеркнул Путин.
Российский лидер указал на то, что воевавшие в свое время с правительственными войсками Асада группировки претерпели внутренние изменения и сегодня многие европейские страны и США хотят наладить с ними отношения.
«Если они террористические организации, чего ж вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута», — резюмировал Путин.
Он отметил, что сегодня Россия поддерживает контакты со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, и со всеми странами региона. Большинство из них желает того, чтобы российские военные сохранили свое присутствие в арабской республике.
«Мы должны подумать над этим, для себя решить, как у нас будут складываться отношениями с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. Наши интересы должны совпадать. Если мы там остаемся, значит, мы должны что-то делать в интересах той страны, где мы находимся. В чем будут заключаться интересы, что мы сможем для них сделать, — это вопрос, ждущий кропотливого исследования с обеих сторон», — сказал Путин.
По его словам, что уже сейчас Россия предложила партнерам, находящимся на территории Сирии, и соседним странам использовать авиабазу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в регион. То же касается морской базы в Тартусе. Это предложение принято с пониманием и желанием организовать совместную работу, отметил Путин.
Также президент подчеркнул, что Россия на сегодня стала по-настоящему суверенной страной и может принимать самостоятельные решения.
«Я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались: она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной, и мы принимать решение будем безо всякой оглядки на чужое мнение, а будем руководствоваться только своими национальными интересами», — заявил глава государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе «Итогов года» рассказал о создании «Орешника» и предложил Западу устроить «дуэль».
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