«Девочки нужны»: Путин заявил о сокращении числа женщин детородного возраста

В России намерены добиться роста коэффициента рождаемости не менее чем до 2,3%.

В России на 30% сократилось количество женщин детородного возраста. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

«У нас, вы знаете, количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны, девушки. Что мы делаем для того, чтобы ситуацию поправить? Целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, эти инструменты совершенствуются», — ответил Путин.

По словам президента, для решения проблемы с рождаемостью государство выплачивает специальные пособия для детей, пока тем не исполнится 18 лет. Такие выплаты получают уже свыше десяти миллионов детей. И около 320 тысяч беременных женщин.

Также Путин отметил, что в России есть уникальное изобретение, которого нет больше нигде в мире — материнский капитал. Кроме того, для родителей сохраняют семейную ипотеку под 6%. А для семей, где родился третий ребенок, выплачивают 450 тысяч на погашение ипотеки.

Президент заявил, что будут совершенствоваться законы для решения этой проблемы. И необходимо добиться роста коэффициента рождаемости не менее чем до 2,3%.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му число их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство России продлило программу материнского капитала до 2030 года.