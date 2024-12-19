Путин: решение о начале СВО нужно было принимать раньше

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Президент напомнил, что Россию вынудили начать спецоперацию по защите Донбасса.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным Спецоперация

Решение о начале спецоперации по защите Донбасса нужно было принимать раньше февраля 2022 года. Стоило заранее готовиться к такому развитию событий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос, изменил бы он свое решение, если бы можно было вернуться в то время.

«Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше — это первое. И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», — сказал глава государства.

Он отметил, что к событиям 2022 года, как и до этого к событиям в Крыму, Россия подошла без всякой подготовки.

«Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать, пока ситуация для нас ухудшится. Ведь киевские власти объявили о том, что они не будут исполнять никаких соглашений, они прямо об этом сказали, и заявили свои претензии на какое-то оружие массового уничтожения», — пояснил Путин.

По словам президента, в феврале 2022 года стало окончательно понятно, что Минских соглашений Киев выполнять не собирается. Между тем в Донбассе уже восемь лет продолжались «война и бойня, уничтожение людей». Кроме того, началось военное освоение этих территорий с параллельным уничтожением всего, что связано с Россией.

«Просто дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились. Вынудили нас к этим действиям. А если бы знать, что произойдет, заранее надо было, конечно, проводить системную, серьезную подготовку», — заключил Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин в ходе «Итогов года» ответил на вопрос о сроках победы в СВО.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
19 дек
«Начали преследовать»: Путин напомнил, как Запад предал Ельцина
19 дек
«Отошли от края пропасти»: Путин ответил на вопрос, сберег ли он Россию
19 дек
«Ни одно слово не прошло мимо моих ушей»: Ивлеева о прямой линии Путина
19 дек
«Глаза горят»: Путин заявил о готовности раненых бойцов продолжать работать
19 дек
«Люди мне доверили»: Путин заявил, что не может ненавидеть свои обязанности
19 дек
«Как черт из табакерки»: Россия может дать Зеленскому политическое убежище
19 дек
Путин: счастье не будет полным, пока бойцы не вернутся с фронта
19 дек
«Вспомните Сталина»: Путин прокомментировал помилование Байденом сына-коррупционера
19 дек
«Они были испытанием»: Путин рассказал, как изменился за последние три года
19 дек
«Беда всего мира»: Путин прокомментировал возможность запрета порносайтов
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Лавина чувств и эмоций: любовный гороскоп для Дев на 2025 год

Последние новости

19:04
«Начали преследовать»: Путин напомнил, как Запад предал Ельцина
18:50
Привет из прошлого: прогноз Таро на неделю с 23 по 29 декабря
18:37
«Отошли от края пропасти»: Путин ответил на вопрос, сберег ли он Россию
18:36
«Во сне пришло»: новорожденной дочери актера Гаврилова дали необычное имя
18:32
ВСУ атаковали «Комбинат Каменский» в Ростовской области ракетой Storm Shadow
18:19
«Ни одно слово не прошло мимо моих ушей»: Ивлеева о прямой линии Путина

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
«Свое выпил»: почему Денис Дорохов отказался от употребления алкоголя
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год