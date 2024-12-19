Путин: решение о начале СВО нужно было принимать раньше

Решение о начале спецоперации по защите Донбасса нужно было принимать раньше февраля 2022 года. Стоило заранее готовиться к такому развитию событий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос, изменил бы он свое решение, если бы можно было вернуться в то время.

«Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше — это первое. И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», — сказал глава государства.

Он отметил, что к событиям 2022 года, как и до этого к событиям в Крыму, Россия подошла без всякой подготовки.

«Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать, пока ситуация для нас ухудшится. Ведь киевские власти объявили о том, что они не будут исполнять никаких соглашений, они прямо об этом сказали, и заявили свои претензии на какое-то оружие массового уничтожения», — пояснил Путин.

По словам президента, в феврале 2022 года стало окончательно понятно, что Минских соглашений Киев выполнять не собирается. Между тем в Донбассе уже восемь лет продолжались «война и бойня, уничтожение людей». Кроме того, началось военное освоение этих территорий с параллельным уничтожением всего, что связано с Россией.

«Просто дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились. Вынудили нас к этим действиям. А если бы знать, что произойдет, заранее надо было, конечно, проводить системную, серьезную подготовку», — заключил Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин в ходе «Итогов года» ответил на вопрос о сроках победы в СВО.