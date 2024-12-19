На всех каналах: западные СМИ транслировали «Итоги года с Владимиром Путиным»

В Германии отметили, что к немецким канцлерам такого интереса нет.

За пресс-конференцией, естественно, внимательно следили на Западе. Прямые включения с синхронным переводом организовали центральные телеканалы Франции, Великобритании и США а также ведущие издания этих стран.

Там за Владимиром Путиным следили несколько миллионов человек. Как отметили журналисты издания «Франкфуртское обозрение», к заявлениям немецкого канцлера «за рубежом такого внимания никогда приковано не было».

Организовали СМИ также и текстовую трансляцию. Особенно отметили желание российского лидера встретиться с Дональдом Трампом, а также обещание полностью восстановить Курскую область, часть которой боевики ВСУ захватили минувшим летом.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединило прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствовали, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России прокомментировал помилование главой США Джо Байденом сына-коррупционера.