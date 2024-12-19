Слушание вышло на финишную прямую: актриса Федосеева-Шукшина сказала последнее слово на суде

Распри за авторские права писателя Василия Шукшина получили новый виток.

Разборки за авторские права в семье прославленного писателя и режиссера Василия Шукшина рискуют снова набрать обороты. За неделю до Нового года в суде Москвы состоялось очередное слушание, на котором вдова культового деятеля культуры, Лидия Федосеева-Шукшина, внесла ясность в происходящее.

Предварительно, по информации журналистов, скандал с правом владения авторскими правами спровоцировала старшая дочь актрисы, телеведущая Мария Шукшина. Как утверждала младшая дочь Федосеевой-Шукшиной, Ольга, прославленная родственница, предположительно, обманом, завладела документами на все книги и фильмы отца, а затем наотрез отказалась разделить часть прав с сестрой. Ни увещевания, ни ультиматумы вразумить Марию не помогли. Тогда Шукшина-младшая отправилась в суд.

Согласно первоначальным договоренностям, права на творения писателя Василия Шукшина были разделены между четырьмя людьми — вдовой, Лидией Федосеевой-Шукшиной, двумя дочерьми актрисы от брака с писателем, а также свою долю получила дочь артистки от другого брака, Екатерина.

Равенство долей, утверждает семейство Шукшиных, нарушила Мария. Якобы она упросила мать переписать на нее полученную долю, а затем пошла в отказ.

Все это время заседания велись в открытом режиме, а интересы сторон представляли адвокаты. Однако 19 декабря в зале исполнительного органа власти появилась сама вдова Шукшина — 86-летняя Лидия Федосеева-Шукшина лично выступила ответчиком по делу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

«Я никому ничего не отчуждала»

По информации корреспондента 5-tv.ru, в официальной речи перед присутствующими актриса открыто опровергла факт сделки между ней и старшей дочерью. Свою принадлежность к подписанию документов звезда советского кино отрицает. По ее словам, все происходящее в звездной семье частично перевернули журналисты.

«Я никому ничего не отдавала, не пробовала, не отчуждала», — категорично заявила она.

По уверениям Федосеевой-Шукшиной, за последние годы, что ее семью сотрясают скандалы, она успела порядком устать от разборок и проблем. Главной причиной, почему возрастная актриса появилась в зале суда — она мечтает, что между дочерьми воцарится мир и намерена приложить для этого все усилия.

«Я, единственное, о чем просила, (чтобы мне вернули — Прим.ред.) эти 20 процентов, чтобы Маша мне их вернула. Документов никаких не было. Не она (Мария — Прим.ред.) отдавала деньги, сын приносил деньги (судя по всему, Лидия Федосеева-Шукшина имеет в виду своего внука, сына Марии Шукшиной, Макара — Прим.ред.)».

Разные версии произошедшего

В зале суда возрастная актриса, ставшая ответчиком по делу (с юридической точки зрения, статус Федосеевой-Шукшиной формален — Прим.ред.), неоднократно давала противоречивые показания. Изначально актриса уверяла, что никаких документов не подписывала, но позже созналась, что не до конца понимает, какие именно бумаги ей показывала старшая дочь, Мария.

«Может я не поняла для чего я подписываю (бумаги — Прим.ред.). Марию я не обманывала, она меня тоже», — акцентировала внимание Шукшина.

Факт написания расписки о передаче-получении авторских прав Лидия Федосеева-Шукшина, по ее собственным признаниям, помнит смутно.

«Мария просила написать расписочку, что я получила деньги. Она мне платит, претензий у меня никаких нет, но я ничего не продавала. Я хочу, чтобы эти 20 процентов которые мне полагаются по наследству получала я», — утверждает она.

Вносят сумятицу в происходящее и показания ближайших родственников актрисы. Так, по словам двоюродной сестры Лидии Федосеевой-Шукшиной, Татьяны, глава семьи, якобы, изначально обещалась провернуть со старшей дочерью хитрость, о чем открыто говорила в кулуарах. Однако, почему сейчас Федосеева-Шукшина говорит обратное, непонятно до сих пор.

«Ты знаешь, хочу Маше передать свое наследие. Ты знаешь, Оля всегда выбрасывает все из квартиры, а Маша сохранит. Деньги передает Маша, налоги с мамы не берет, популяризует творчеством, у меня все расписки», — процитировала приватный разговор с сестрой Татьяна.

«Финансовых претензий не имею»

Помимо показаний Лидии Федосеевой-Шукшиной на заседании суда заслушали и текст той самой расписки, которую актриса написала дочери сразу после сделки. В ней, как гласит текст, знаменитость открыто признается, что участвовала в сделке и претензий к старшей дочери не имеет.

Как утверждают стороны, один факт существования этой записки вносит непонятки, что усложняет расследование и отдаляет итоговый вердикт.

«Я, Шукшина Лидия Николаевна, финансовых претензий к моей дочери, Марии Шукшиной, не имею, поскольку регулярно получала от нее свои деньги, начиная с 2019 года. Действие соглашения поддерживаю и отказываться не планирую. Согласие было подписано мною по нашему обоюдному согласию 5 марта 2019 года», — гласит текст.

«Где бы такого врача найти, чтобы ноги вылечить?»

Как признается вдова прославленного писателя, в последнее время состояние ее здоровья сильно ухудшилось. С течением времени Лидии Федосеевой-Шукшиной стало тяжело ходить, но даже болезнь не стала финальным аргументом для актрисы, чтобы пропустить заседание.

Превозмогая боль, народная артистка РСФСР приехала на слушание, чтобы внести ясность в это дело. Сразу после слушания Лидия Федосеева-Шукшина намеревалась отправиться к врачам.

«Тяжело хожу, ноги болят. Вылечить не могу. Где бы найти такого врача, чтобы ноги вылечить? А так ничего, жива-здорова. А вообще, мне было тяжело все это слушать. Во-первых, я плохо слышу, во-вторых, расстраивает, что они (дочери — Прим.ред.) ругаются. Я ничего не сделала для того, чтобы приходить в суд и говорить здесь свое последнее слово», — призналась она.

Старшую дочь, признается Федосеева-Шукшина, не видит давно. Мария занята другими семейными проблемами и воспитанием детей.

«Она очень занята своими детьми, внуками и правнуками, дел много. Но мы с ней созваниваемся! Внуки, к сожалению, не приезжают, но звонят, разговаривают со мной по телефону. Редко было когда-то, они все занятые. Но я в курсе, чем внуки заняты, спрашиваю, как дела. Они всегда отвечают, что все хорошо, но им некогда», — созналась она.

Главная надежда, которую таит Федосеева-Шукшина, что суд услышит ее слова и примет правильное решение.

«Эти 20 процентов — мои, они и должны быть моими. Мечтаю, чтобы все эти скандалы давно закончились», — признается она.

«Мнимая сделка»

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной, Юлия Вербицкая-Линник, в беседе с журналистами акцентировала внимание, что судебное заседание с высокой вероятностью вышло на финишную прямую. Суд собрал почти все доказательства того, что прославленная актриса не собиралась отчуждать никому свою долю, а значит, сделка между матерью и дочерью — фейк.

«Она сегодня подтвердила, что не отчуждала никому свою долю и не собирается отчуждать. Сделка, по которой продолжают оплачиваться какие-то деньги — мнимая. Сейчас суд работает над сбором финальных доказательств, чтобы вынести решение законное и обоснованное», — подчеркнула она.

На очередном слушании со стороны Марии Шукшиной присутствовало сразу четыре адвоката. По словам Вербицкой-Линник, телеведущая не теряет надежды отстоять свою правду, но сдаваться народная артистка РСФСР не намерена.

«Условия адвокатов Марии заключалось в том, чтобы Лидия Николаевна как свою долю получила ноль. Мы с этой позицией категорически не согласны и приняли свою процессуальную позицию. Мы признаем исковые требования Ольги Шукшиной. Лидия Николаевна ответила, что свою долю не отчуждала, но предоставила возможность Марии ими управлять», — подвела черту юрист.

Ранее 5-tv.ru писал, что младшая дочь актрисы, Ольга Шукшина, уверяла — ее мать ободрали как липку, и она лично не оставит это дело без ответа.