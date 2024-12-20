Семейное фото: принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали рождественскую открытку

новогодняя открытка кейт миддлтон и уильям

Фото: www.globallookpress.com/ I-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пара продолжила ежегодную традицию.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выпустили ежегодную праздничную открытку. Семейный снимок они опубликовали на своей странице в соцсети.

На кадре запечатлена супружеская пара вместе со своими детьми: принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой. Фото сделано в Норфолке теплым солнечным днем. Резиденция Анмер-Холл, располагающаяся там же, имеет большое значение для Кейт Миддлтон. В этих стенах она восстанавливалась после сложной борьбы с онкологией. О заболевании Кейт Миддлтон узнала в начале этого года, а окончательно побороть его смогла лишь девятого сентября.

Семья все еще не покинула Анмер-Холл и пропустила традиционный предрождественский обед, проходящий в Букингемском дворце. Однако Рождество пара проведет, не изменяя традициям — в поместье Сандрингем, вместе с представителями королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кейт Миддлтон боится за судьбу сына и не знает, в какую школу его отправить. Ее муж настаивает на обучении в элитной школе для мальчиков.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.42
0.64 107.96
-0.55
Лавина чувств и эмоций: любовный гороскоп для Дев на 2025 год

Последние новости

2:38
«Трамп будет вести дела уважительно»: западные СМИ отреагировали на заявления Путина
2:14
«Рассчитываю на новую жизнь»: Ольга Орлова показала результат операции на глазу
1:55
Самые длинные «Итоги года»: Владимир Путин ответил на 76 вопросов
1:28
Семейное фото: принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку
1:04
«Невозможно принять»: первая жена Тиммы не в силах поверить в его смерть
0:40
Трамп и Шольц обсудили пути решения конфликта на Украине

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
«Во сне пришло»: новорожденной дочери актера Гаврилова дали необычное имя
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год