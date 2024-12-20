Трамп и Шольц обсудили пути решения конфликта на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Стороны пришли к выводу, что боевые действия слишком затянулись и их необходимо скорее прекратить.

Трамп и Шольц обсудили пути решения конфликта на Украине

Фото: Pavel Golovkin/ТАСС

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Избранный президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Олаф Шольц по телефону обсудили пути решения конфликта на Украине. Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Сегодня канцлер Олаф Шольц снова поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Основное внимание в обсуждении было уделено проблемам политики безопасности в Европе», — говорится в заявлении на сайте кабмина.

Отмечается, что политики согласились с тем, что украинский конфликт слишком затянулся, поэтому важно как можно быстрее найти путь к «справедливому и устойчивому» урегулированию.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны 16 декабря, заявил, что США, Великобритания и страны Евросоюза доводят Россию до красной черты, а когда она начинает отвечать — тут же пугают свое население мифической российской угрозой.

Кроме того, добавил Путин, США продолжают спонсировать Украину, поставлять ей оружие, отправляя наемников и военных советников. Тем самым Вашингтон поощряет дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Трамп может закончить конфликт на Украине по мнению известного экономиста и миллионера Джеффри Сакса.

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