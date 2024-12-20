Признали вину: машиниста и его помощника арестовали после аварии под Мурманском

Эфирная новость 14 0

Машиниста и его помощника арестовали после аварии под Мурманском

Фото, видео: Telegram/Северо-Западная транспортная/sztproc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один из них заявил, что трагедии можно было избежать.

Машиниста и его помощника после аварии на железной дороге в Мурманской области арестовали до 18 февраля. В суде оба признали свою вину.

По словам помощника, ЧП можно было избежать. Их состав столкнулся с поездом, который следовал из Мурманска в Петербург, 18 декабря. С рельсов сошли 14 грузовых и четыре пассажирских вагона.

Два человека погибли, еще 42 — получили различные травмы. Двадцать пострадавших сейчас находятся в больницах Мурманской области и Петербурга.

По последней информации Минздрава, шестеро — в тяжелом состоянии. Движение в районе аварии полностью восстановили только несколько часов назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях железнодорожной катастрофы под Мурманском.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Последние новости

20:49
Признали вину: машиниста и его помощника арестовали после аварии под Мурманском
20:37
«ATACMS или HIMARS»: появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Рыльску
20:32
Умер актер и дублер Михаила Боярского Александр Пестов
20:17
В Москве заработали елочные базары: ассортимент и цены
20:01
Порадовал заранее: Пресняков удивил Подольскую новогодним подарком
19:44
Идем гулять: какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
«Сильно боялась его»: Карина Кросс о знакомстве с Киркоровым
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год