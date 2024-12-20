Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев труда

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

Российский лидер принимает участие в заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев труда РФ. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

Российский лидер указал, что вырастить троих или четверых детей — это огромный труд. Именно поэтому матери-героини заслуживают таких же привилегий, как и Герои труда.

«Матери-героини по праву имеют такой же высокий статус, как и Герои труда, но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость, и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня», — указал Путин.

Накануне глава государства в ходе программы «Итоги года» заявил, что в России на 30% сократилось количество женщин детородного возраста. Как указал Путин, для решения проблемы с рождаемостью власти предоставляют специальные пособия для детей, которые выплачиваются до достижения ими 18-летнего возраста. Эти выплаты получают уже более десяти миллионов детей.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.42
0.64 107.96
-0.55
Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Последние новости

17:56
Путин: для успешного развития страны нужно больше россиян
17:31
Путин объявил 2025-й — Годом защитника Отечества
17:28
Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев труда
17:05
Шесть человек пострадали при столкновении трамваев в Петербурге
16:45
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
16:31
Набиуллина объяснила решение о сохранении ключевой ставки

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
ВС РФ ударили по пункту управления СБУ в ответ на обстрел Ростовской области
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год