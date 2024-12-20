Президент России Владимир Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев труда РФ. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

Российский лидер указал, что вырастить троих или четверых детей — это огромный труд. Именно поэтому матери-героини заслуживают таких же привилегий, как и Герои труда.

«Матери-героини по праву имеют такой же высокий статус, как и Герои труда, но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость, и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня», — указал Путин.

Накануне глава государства в ходе программы «Итоги года» заявил, что в России на 30% сократилось количество женщин детородного возраста. Как указал Путин, для решения проблемы с рождаемостью власти предоставляют специальные пособия для детей, которые выплачиваются до достижения ими 18-летнего возраста. Эти выплаты получают уже более десяти миллионов детей.