Путин: для успешного развития страны нужно больше россиян

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Речь идет об увеличении числа многодетных семей.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Для успешного развития страны и ее благополучного будущего россиян должно быть намного больше, чем сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для успешного будущего России, для ее развития нас, нас с вами, россиян, должно быть намного больше. И речь, прежде всего, идет об увеличении числа многодетных семей», — сказал глава государства на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

Поддержка и защита семьи, ее ценностей, престижа и статуса — неизменный приоритет государственной политики, отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что нужно продолжать выполнять работу по сохранению и развитию семейных ценностей и традиций.

Особое внимание, по словам президента, стоит уделять многодетным семьям. Он также отметил важность создания комфортных условий, при которых родители будут стремиться иметь больше детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о необходимости сохранения семейной ипотеки под 6%. Накануне в ходе программы «Итоги 2024 года» глава государства пообещал «навести порядок» в ипотечной системе в ответ на жалобу молодой семьи из Краснодара, которые не могут получить семейную ипотеку уже три месяца.

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